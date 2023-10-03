В конфликте фельдшера с пациенткой разберётся глава УМВД

Глава орловского Депздрава обратился в полицию.

Как рассказали в региональном Департаменте здравоохранения, его руководитель Игорь Петчин написал обращение на имя начальника Управления МВД по Орловской области Юрия Савенкова. Чиновник попросил «взять рассмотрение указанного случая на личный контроль», отметив «большую социальную значимость происшествия». Предполагается, что о результатах этого разбирательства полиция проинформирует Депздрав отдельно.

Напомним, что конфликт произошёл в Орловском муниципальном округе в Куликовском ФАПе. Первым о нём рассказал председатель регионального профсоюза «Действие» Дмитрий Серёгин. По его словам, пациентка напала на фельдшера Татьяну Курченкову. После этого медику самой понадобилась помощь – она получила ссадину и провела на больничном 10 дней.

Дополнительные подробности выяснил «Орёлтаймс». Как установило СМИ, конфликт длился давно, но перешёл в плоскость рукоприкладства лишь 16 сентября. Курченкова утверждает, что женщина нанесла ей сильный удар ногой, обутой в калошу.

По словам пострадавшей, она обращалась в полицию, но не добилась ответной реакции. «Отказано в возбуждении административного производства. Оказалось, моим заявлением занимался сначала один участковый, потом другой. Почему было отказано в возбуждении, мне никто не пояснил», — цитирует фельдшера СМИ.

ИА «Орелград»