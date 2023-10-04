В Ливнах забили тревогу из-за наркотиков

В мэрии райцентра провели специальное межведомственное совещание.

Наркоситуация в городе Ливны складывается напряженная. Об этом сообщает администрация райцентра в кратком отчете с заседания городской антинаркотической комиссии. Его провел глава Ливен Сергей Трубицин, в мероприятии приняли участие представители различных заинтересованных ведомств. В частности, с докладом выступил старший оперуполномоченный отдела наркоконтроля МО МВД России «Ливенский» Андрей Павлов. Он и охарактеризовал наркоситуацию на территории города в 2023 году как напряженную. Из доклада следует, что за 9 месяцев текущего года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в городе выросло, в том числе связанных со сбытом наркотиков.

«Участники заседания обсудили меры, которые возможно применить в борьбе с наркоманией и распространением наркотических средств, в первую очередь, среди несовершеннолетних, — говорится в сообщении администрации города Ливны. — Легкий доход привлекает на работу курьеров, среди которых немало потребителей наркотических средств. Острой остается проблема сбыта наркотиков бесконтактно путем оборудования тайников-закладок».

Одной из наиболее актуальных задач был назван мониторинг и оперативное выявление интернет-ресурсов. Речь идет о сайтах, рассказывающих о способах и методах изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, причем проблема еще шире, ведь она охватывает не только наркотические средства, но и психотропные вещества и их прекурсоры, и никотиносодержащую продукцию.

«К сожалению, механизмы противодействия таким интернет-ресурсам, их блокировки, пока недостаточно эффективны, — было отмечено на заседании. — Руководителям образовательных организаций и школ рекомендовано совместно с полицией разработать график проведения профилактических встреч с участием сотрудников МВД с целью недопущения вовлечения детей и подростков в потребление наркотических средств и их сбыт. Кроме того, со школьниками и студентами, попавшими во внимание правоохранительных органов, необходимо вести адресную профилактическую работу».

Ранее региональное Управление МВД России сообщало, что в Орловской области за восемь месяцев текущего года во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было поставлено на учет 335 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота за это время было изъято 14,6 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Также в отчетном периоде было пресечено 428 административных правонарушений по линии незаконного наркооборота.

ИА «Орелград»