Под Орлом учились бороться с сибирской язвой

Региональные учения прошли в Ливенском районе.

Управление ветеринарии Орловской области отчиталось о проведении в селе Речица Ливенского района региональных учений по сибирской язве. Мероприятие было проведено совместно с подведомственным управлению Ливенским межрайонным центром ветеринарии. Сообщается, что по легенде учения в одном из личных подсобных хозяйств села Речица пал теленок. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Ливенского межрайонного центра ветеринарии для отбора проб патологического материала и его отправки в лабораторию.

«В ходе учений отработаны межведомственное взаимодействие между различными службами (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, учреждения здравоохранения, полиция), а также действия ветеринарных специалистов центра ветеринарии и Ливенской межрайонной ветлаборатории при установлении диагноза «сибирская язва». Учение прошло на высоком уровне», — говорится в сообщении регионального управления ветеринарии.

Ранее это же ведомство выпустило специальную памятку для населения Орловской области. В ней говорится о том, что сибирская язва – это одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней) и человека с очень высокой смертностью. Источниками возбудителя инфекции являются больные животные и трупы животных, павших от сибирской язвы. Возможен воздушно-капельный путь заражения.

«Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде, — говорится в памятке. — В почве он сохраняется столетиями. Длительность и признаки заболевания многообразны. Заболевание поражает как отдельные органы, так и организм в целом. Человек может заразиться сибирской язвой при употреблении продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретенных в неустановленных местах торговли. Также заражение человека может наступить при уходе за больным животным, убое его, снятии шкур, разделке туш, кулинарной обработки мясной продукции, захоронении трупов, а также при контакте с продуктами животноводства (мясо, шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина)».

У человека сибирская язва чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом. Вместе с тем, предупреждают специалисты, может развиться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме. Управление ветеринарии напоминает орловцам о том, что категорически запрещается приобретать продукты животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов.

«Приобретать продукты животного и растительного происхождения следует только в специально отведенных местах (магазины, рынки, ярмарки выходного дня и так далее), — говорится в ведомственной памятке. — При первых признаках заболевания человеку необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо немедленно сообщать о вновь приобретенных животных, обо всех случаях заболевания и падежа животных в государственные ветеринарные учреждения».

ИА «Орелград»