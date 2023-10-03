В Орле определились с новогодней ярмаркой

Она откроется 22-го декабря.

Мэр города Юрий Парахин внёс новые изменения в постановление «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла на 2023 год». Они касаются новогодних праздничных «торгов», которые для жителей областного центра уже стали хорошей традицией.

Местом проведения мероприятия остаются улица и площадь Ленина. Ярмарка откроется 22-го декабря.

Точки общественного питания будут работать по следующему графику:

22, 23, 29, 30 декабря с 12:00 до 23:00;

с 24 по 28 декабря с 12:00 до 21:00;

31 декабря с 12:00 до 00:00.

Торговые палатки с сувенирной продукцией будут открыты во все дни (с 22 по 31 декабря) в одинаковое время — с 12:00 до 21:00.

Как правило, ярмарка продолжает работать и в первые дни нового года. В предыдущий раз она закрылась только 15 января.

ИА «Орелград»