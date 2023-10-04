Из НКМЦ имени Круглой уволились все детские нефрологи

Об этом рассказал общественник Дмитрий Серёгин.

Глава независимого орловского профсоюза медиков «Действие» опубликовал такую информацию в социальных сетях. По словам Серёгина, в последнее время в больнице работали двое таких специалистов. Оба они подали заявления об увольнении.

«Кто и как теперь будет лечить детей с больными почками — неизвестно. Родители находятся в шоке — теперь лечить детей придётся, вероятно, в соседних городах», — пишет общественник.

На данный момент на официальном сайте Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой опубликована информация об одном враче-нефрологе (Ольге Аваковой) – как о действующем специалисте. Однако в соответствующем разделе указаны данные ещё троих сотрудников медицинского учреждения (Алексея Виноградова, Эдуарда Третьякова и Юлии Трутневой), которые прошли профессиональное обучение, в том числе, и по специальности «нефрология», хотя работают в клинике на других должностях.

ИА «Орелград»