Мэрия Орла снова задолжала бизнесу за питание

К решению проблемы подключилась прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, речь идёт о крупной сумме – более чем 3 миллиона рублей. Коммерческая организация поставляла продукты питания в бюджетные учреждения Орла в рамках муниципальных контрактов. Компания исполнила свои обязательства, но не получила оплаты в положенный срок.

В итоге её гендиректору пришлось идти на личный приём к прокурору Орловской области Алексею Тимошину. Орган надзора внёс мэру Орла соответствующее представление. Только после этого государство погасило крупный долг перед бизнесом.

Напомним, что это не первый подобный случай. Так, в июле городская администрация выплатила 2,2 миллиона рублей, которые задолжала частной компании – и тоже за поставки питания для «бюджетников». Идёт ли речь об одной и той же компании – неизвестно. В августе два образовательных учреждения Малоархангельского района погасили долг, возникший по аналогичному поводу, но уже в четверть миллиона рублей.

Отметим, что накануне очередной личный приём предпринимателей провёл исполняющий обязанности прокурора Орловской области Юрий Пахолков. Также в мероприятии участвовал региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин.

ИА «Орелград»