В Орле на заводе «Эксперт-кабель» прошли обыски

Об этом сообщили в СМИ.

Информацию опубликовало издание «Орловская среда — плюс». Как утверждает СМИ, представители правоохранительных органов прибыли на предприятие для проведения обыска и выемки документов в рамках расследования уголовного дела. Это произошло накануне утром.

«Сотрудники забаррикадировались в помещении, да так, что железную дверь, за которой они прятались, пришлось вскрывать при помощи болгарки», — утверждает издание. По данным СМИ, следственные мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Орловской области.

Само уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по материалам проверок налоговых органов.

ООО «КЗ «Эксперт-кабель» зарегистрировано в 2014-м году. Уставной капитал предприятия – один миллион рублей. Основным видом деятельности является «производство проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования».

Предприятие зарегистрировано в Орловском муниципальном округе в сельском поселении Платоновское. ООО возглавляет Сергей Кутенёв. Также Кутенёв является заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов и председателем комитета по промышленности и ЖКХ.

ИА «Орелград»