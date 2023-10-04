Клычков запретил орловцам использовать приманки с ядом

Областные власти утвердили ряд запретов ради спасения животных.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Орловской области». Действие документа не касается особо охраняемых природных территорий федерального значения. Постановление губернатора вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года.

Как следует из преамбулы, региональные требования разработаны в соответствии с аналогичными федеральными требованиями, утвержденными постановлением правительства страны еще в 1996 году. Правила обязательны для всех юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Так, они обязаны в течение суток информировать любым доступным способом органы власти о случаях гибели животных при производстве и сельхозработах, а также при прокладке и эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований, несут ответственность в соответствии с законодательством. Для предотвращения распространения заболеваний и гибели объектов животного мира губернатор ввел целый ряд запретов. Так, запрещается ведение механизированной уборки сельхозкультур и сенокошение вкруговую (от края к центру). При скашивании трав, уборке зерновых и других культур работы необходимо начинать со стороны, противоположной той, к которой примыкают лесная опушка или лесопосадка.

Запрещено оставление отравленных приманок на поверхности снега или почвы, образование просыпей родентицидов при их использовании в целях борьбы с мышевидными грызунами; оставление либо вывоз туш павших домашних и сельскохозяйственных животных в не отведенные специально для этого места. Нельзя хранить минеральные удобрения, ядохимикаты, горюче-смазочные материалы и протравленное зерно на открытых площадках. Их хранение должно осуществляться только на специально оборудованных бетонированных и облицованных площадках или емкостях, исключающих непреднамеренное попадание веществ в почву и водную среду.

Также запрещена подкормка животных, в том числе устройство подкормочных площадок, кормушек и солонцов, а также засев кормовых полей ближе 1 километра вокруг свиноводческих комплексов. Под запрет попало и огораживание территорий среды обитания животных без создания проходов для их перемещения. При установке ограждений из колючей проволоки необходимо использовать гладкую проволоку в верхней части во избежание травмирования животных, преодолевающих ограждения. Кроме того, губернатор запретил эксплуатацию трансформаторных подстанций и будок без ограждений, препятствующих прямому контакту объектов животного мира с таковыми, производство опиловки и спил деревьев при наличии на них жилых гнезд птиц и убежищ животных.

ИА «Орелград»