Обладминистрация не смогла внести поставщиков ноутбуков в чёрный список

Однако с них взыскали штрафы.

Такую информацию удалось узнать «Орёлграду». Наша редакция получила официальный ответ от Департамента образования Орловской области. Документ проливает свет на ситуацию, которая сложилась вокруг неудачных контрактов на поставки ноутбуков для орловских «Точек роста». (Так называются образовательные центры при школах, которые открывают в малых городах и сельской местности.)

Напомним, что вопрос обсуждался на заседании областного правительства две недели назад. Тогда оказалось, что сразу несколько компаний, которые брались за выполнение такого задания, не смогли перейти от обещаний к делам.

В итоге прямо на заседании чиновники передоверили данные поставки ещё одному исполнителю. Также областное правительство решило внести компании, не оправдавшие доверия, в список недобросовестных поставщиков.

Выясняется, что чиновники так и не смогли это сделать. Администрация направила соответствующие обращения в УФАС. Однако «в соответствии с решениями Управления Федеральной антимонопольной службы Орловской области ООО «СОФИ-СОФТ МСК» и ООО «ГКС» в Реестр недобросовестных поставщиков не включены», — гласит ответ, подписанный главой Департамента образования региона Алексеем Карловым.

Тем не менее, Департамент провёл с этими поставщиками претензионную работу. С компаний взыскали 4 миллиона 456 тысяч 600 рублей штрафов. Все эти средства поступили в бюджет области.

«Поставщиками неоднократно переносились сроки поставки ноутбуков, а затем был предложен товар, характеристики которого являются ухудшающими по отношению к характеристикам, указанным в спецификации к государственным контрактам», — пояснили чиновники суть своих претензий.

Что касается решения данной проблемы, то 22 сентября казённый Ресурсный центр «Образование 57» заключил сразу два больших контракта. Оба – с ООО «Элпо Плюс». В рамках федерального проекта «Современная школа» область закупит у компании 568 ноутбуков (на сумму 29 миллионов 507 тысяч рублей). В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» — ещё 1115 ноутов (на общую сумму 57 миллионов 923 тысяч 140 рублей).

Первую партию распределят между 44 общеобразовательными организациями, на базе которых создаются новые «Точки роста». Вторую, объёмом 1115 ноутбуков — между 24 общеобразовательными организации и двумя учреждениями среднего профессионального образования. Они получат технику просто «для оборудования классов в целях создания материально-технической базы для формирования цифровой образовательной среды».

«Срок поставки ноутбуков в рамках заключённых контрактов составляет 30 календарных дней. Достигнута договорённость с поставщиком о поставке ноутбуков ранее установленного срока», — отметили в обладминистрации.

ИА «Орелград»