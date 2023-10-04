Трём орловским студентам дадут по миллиону

Средства пойдут на реализацию их авторских проектов.

Орловцы вошли в число победителей конкурса «Студенческий стартап», который проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Всего по России гранты получат 265 проектов (их авторами являются полторы тысячи человек). В список победителей вошли представители 368 вузов из 71 региона.

Двое орловцев, получивших право на грант, являются студентами Орловского государственного университета имени Тургенева. Владислав Гусаков победил с проектом, который посвящён трёхмерным анатомическим моделям органов человека и силиконовым тренажёрам. Они будут использоваться для анатомии и хирургии. Кристина Кириленко представила стартап по разработке микроудобрений для овощных культур на основе компонентов торфа, а также микроэлементов.

Третьим стал студент Орловского государственного аграрного университета имени Парахина Владислав Кузнецов. Он получит грант на проект «Цифровой двойник объекта транспортной инфраструктуры».

«Конкурс «Студенческий стартап» является флагманским для молодых предпринимателей в вузах… В следующем году грант в один миллион рублей получат уже две тысячи молодых предпринимателей, поэтому показатели станут ещё выше», – подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, среди победителей конкурса минувших лет некоторые уже вывели свои проекты на получение реальной прибыли. Отдельным студентам удалось привлечь в такие стартапы частные инвестиции.

ИА «Орелград»