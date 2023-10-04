На Орловщине выявили признаки околомусорной коррупции

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Прокуратура Орловской области получила соответствующие данные и направила их на проверку в региональные управления Следственного комитета и МВД России. Об этом сообщает Abireg.ru.

Исследование проводилось по заказу общественных организаций «Национальный комитет общественного контроля» и «Московский антикоррупционный комитет». Экспертизу делали эксперты из Москвы. В частности, в процессе участвовали: Мансур Юсупов (профессор, доктор юридических наук, полковник запаса МВД), Владимир Зубрин (генерал-полковник полиции в отставке, заслуженный юрист РФ), Геннадий Самцов (генерал-майор ФСБ в отставке), Александр Землин (доктор юридических наук) и Алексей Бугаев (полковник юстиции запаса, старший советник юстиции Главной военной прокуратуры).

Как сообщает СМИ, наибольшие вопросы вызвало соответствие количества мусора – фактического и заявленного (в территориальной схеме обращения с отходами). «Изучив более 300 процессуальных и иных документов, эксперты посчитали его завышенным примерно в 1,5 раза. Это может означать, что жителям области с 2019 по 2022 годы выставлялась плата за больший объем мусора, чем население образовывало фактически», — говорится в публикации.

Как считают эксперты, искусственное завышение объёмов отходов обходилось бюджету до 500 миллионов рублей ежегодно. Эти средства и могли стать коррупционным доходом неких лиц.

Как уточняет издание, экспертиза была сделана и обнародована ещё два года назад, однако тогда цифры и выводы никого не заинтересовали. Теперь же ситуация, возможно, сдвинулась с мёртвой точки.

Также ранее на возможное завышение объёмов мусора обратили внимание ООО «Экоград» и АО «ЭкоСити». Компании подали иск к профильному областному департаменту. В 2020-м году суд Орловской области частично удовлетворил их требования и признал не действующими отдельные положения территориальной схемы обращения с отходами.

ИА «Орелград»