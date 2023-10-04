Забытый на работе телефон обошёлся орловчанке в 740 тысяч

Ситуацией воспользовался коллега.

В Кромском районе полицейские установили подозреваемого в краже крупной суммы. Средства пропали с банковского счёта местной жительницы. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Пострадавшей 56 лет. Женщина допустила, на первый взгляд, небольшую неосторожность – оставила свои личные вещи в помещении на территории предприятия, где она работала. Однако этого оказалось достаточно, чтобы лишиться около 740 тысяч рублей.

Как выяснила полиция, ситуацией воспользовался её 30-летний коллега. По предварительным данным, он взял её сотовый телефон и, пользуясь онлайн-банком, оформил кредит от имени орловчанки и перевёл деньги на свой счёт.

Полиция смогла выйти на след подозреваемого, отследив движение средств на счетах. Мужчина признал вину. Уголовное дело возбуждено по статье «кража» (158 УК РФ), по третьей части. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Пока что орловец находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»