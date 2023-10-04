Орловец победил в спецноминации конкурса «Учитель года России»

Владимир Бутырин работает в частной школе «Леонардо».

Мужчина преподаёт в начальных классах. На всероссийском конкурсе он стал лауреатом в специальной номинации, которую учредила Гимназия имени Примакова.

Победа присуждена с формулировкой «за профессионализм, творческий подход и ежедневный вклад в развитие российского образования». Она даёт право на прохождение профессиональной стажировки на базе Гимназии имени Примакова. Данное заведение входит в ТОР-10 мирового рейтинга Spear’s School Index (международного рейтинга частных школ).

Накануне в Гимназии имени Примакова состоялось награждение финалистов всероссийского конкурса. Завтра в Государственном Кремлёвском дворце будут чествовать победителей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, стаж педагогической работы Владимира Бутырина составляет 15 лет. Орловец имеет высшую квалификационную категорию. Бутырин окончил Болховский педагогический колледж, Орловский государственный университет имени Тургенева и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

ИА «Орелград»