Никто не захотел возить пассажиров из Орла в Хотынец

Объявленный областными властями конкурс для перевозчиков не состоялся.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ подвел итоги открытого конкурса, объявленного в конце августа. Как уже рассказывал «Орелград», на торги был выставлен межмуниципальный автобусный маршрут № 618 «Орел -Хотынец (через поселок Нарышкино)». Победитель получал право обслуживать этот маршрут. Однако департамент признал конкурс несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем за месяц не было подано ни одной заявки. Вероятно, теперь конкурс будет объявлен повторно.

Можно только гадать, что именно отпугнуло перевозчиков от обслуживания маршрута, большая часть которого пролегает по федеральной трассе «Орел – Брянск». Возможно, дело в требованиях, предъявленных к потенциальным участникам открытого конкурса. К нему допускались юридические лица, индивидуальные предприниматели и участники договора простого товарищества, имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров.

Участники должны были принять на себя обязательства (на случай победы) об осуществлении перевозок по маршруту в сроки, определенные конкурсной документацией. Также требовалось заблаговременно подтвердить наличие у них автобусов на праве собственности или ином законном основании. К участию не допускали банкротов и должников по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.

ИА «Орелград»