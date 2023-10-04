В региональном УФСИН началась контрольная проверка

Ведомство проверяет главный инспектор УИС ФСИН России полковник Андраханов.

В Управлении ФСИН России по Орловской области началась контрольная проверка территориального органа комиссией ФСИН России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, возглавляет комиссию главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Александр Андраханов.

«В рамках контрольной проверки 7 октября 2023 года с 12.00 руководитель комиссии ФСИН России проведет прием граждан по личным вопросам, — сообщили в региональном Управлении ФСИН. — Прием состоится в административном здании УФСИН России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Кромское шоссе, д.6. Предварительная запись осуществляется по телефону: (4862) 77- 54-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00».

В этом году орловское УФСИН не раз попадало в сводки новостей, и не всегда это были позитивные новости. Нашумевшим событием последнего времени, например, стало задержание в августе 2023 года начальника исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в Ливнах. Как сообщала пресс-служба регуправления Следственного комитета РФ, он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности).

«Следствием установлено, что подозреваемый, используя свое служебное положение, незаконно организовал на территории промышленной зоны ЦТАО ИК-2 работу деревообрабатывающего цеха, к работе в котором привлек осужденных лиц для промышленного изготовления деревянных изделий в личных целях, интересах администрации ИК-2 и иных лиц, — следовало из информации СУ СК. — В период с мая 2022 года по 13 августа 2023 года осужденные лица самостоятельно передвигались без сопровождения в деревообрабатывающем цехе ИК-2 без осуществления постоянного наблюдения, что позволило кустарно изготовить и употребить осужденными лицами в помещении деревообрабатывающего цеха ИК-2 спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой скончались двое осужденных».

А буквально на днях прокуратура Орловской области сообщила о вынесении приговора по уголовному делу о хищении мошенническим путем денежных средств осужденного. Вердикт был оглашен в отношении теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии №5 общего режима в Нарышкино и еще троих граждан. Было установлено, что сотрудник колонии вступил в сговор с двумя осужденными, отбывающими наказание, и лицом, ранее отбывавшим наказание в колонии и уже на тот момент освободившимся.

Сообщники договорились о хищении денег у одного из заключенных. В июне 2021 года они его обманули, сказав, что могут ему помочь снять средства с его банковского счета и зачислить их на его личный лицевой счет в ФКУ ИК-5. Обманом оформили от его имени доверенность, по которой сняли 380 000 рублей и присвоили их себе. С учетом позиции государственного обвинения бывшему сотруднику исправительного учреждения было назначено наказание в виде принудительных работ на 2 года с удержанием в доход государства 10 процентов заработка и с лишением права в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах. Отметим, что данный приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»