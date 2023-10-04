СМИ: Земля под «карточным домиком» осталась без застройщика

Компания «Омега-Парк» не заключила договор, сообщает «Орелтаймс».

О потере инвестора узнали в ходе смежного судебного разбирательства.

«ООО «Специализированный Застройщик Омега Парк» из Москвы, признанное победителем на право застройки земли под рухнувшим в Орле «карточным домиком» на Набережной Дубровинского, 69, так и не заключило контракт с муниципалитетом в установленный срок», – сообщает «ОТ».

Причины отказа застройщика от проекта издание не сообщает. Но напоминает, что отбор проходил в неоднозначной атмосфере. Заседание межведомственной комиссии состоялось дважды. 28 февраля победило орловское ООО «Холикон-Развитие», которое является постоянным участником проектов «Ответственный застройщик». 3 марта на этот же участок был объявлен новый победитель – московское ООО «СЗ Омега-Парк». Причиной повторного проведения отбора стали якобы «некоторые новые обстоятельства в заявке «Холикона» и технические недочеты в первом голосовании.

Однако срок на право заключения договора действовал полгода — он истёк 28 сентября.

«Конкурс будет проводиться заново, если будут заявители на данный участок», – цитирует «ОТ» начальника управления инвестиционного развития Орловской области Сергея Жидова.

ИА «Орелград»