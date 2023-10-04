Орловец подозревается в неуплате налогов на 297 миллионов

Судя по всему, речь идёт о гендиректоре «Эксперт-кабеля».

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области сообщили, что соответствующее уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 199 УК РФ, часть 2, пункт «б» (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Подозреваемый — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которое занимается производством кабельной продукции. Материалом для дела стали результаты оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД по Орловской области.

Ранее СМИ сообщили, что накануне на заводе «Эксперт-кабель» прошли обыски. Напомним, что генеральный директор этой компании — Сергей Кутенёв, известный в нашем регионе человек. Орловец является заместителем председателя областного Совета народных депутатов и председателем комитета по промышленности и ЖКХ.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемый по делу уклонился от уплаты налогов в период с 2018 по 2019 годы. Объём средств, недополученных бюджетом, оценивается в 297 миллионов рублей.

«Мужчина реализовал схему создания искусственного документооборота, направленного на искажение налоговой и бухгалтерской отчётности путём переноса налоговых рисков на пять подконтрольных формально существующих организаций», — пояснили в пресс-службе. Таким образом, объём налога на добавленную стоимость оказался минимизирован.

В настоящее время в рамках возбуждённого дела проводятся следственные действия. СК устанавливает все обстоятельства налогового преступления, а также перечень лиц, причастных к его совершению.

ИА «Орелград»