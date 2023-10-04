Для сотрудников орловского водоканала нашли УАЗ за 3 млн рублей

Подведены итоги электронного аукциона, который проводила администрация Урицкого района.

Цена контракта – 3 039 287 рублей 32 копейки. Он находится в статусе подписания поставщиком, указано на ЕИС «Закупки». УАЗ-ПРОФИ 236324 предназначается для перевозки сотрудников муниципального коммунального предприятия, оказывающих услуги по водоотведению и водоснабжению потребителей сельских поселений, их инструментов и расходных материалов, пояснили чиновники в документации к аукциону. Автомобиль берут в лизинг, рассчитывая полностью за него расплатиться в 2026 году, отмечено в проекте контракта.

По данным kartoteka.ru, ООО «Восток-Лизинг» зарегистрировано в республике Татарстан. Отметим, цена УАЗ-ПРОФИ 236324 – 1 872 000 рублей.

ИА «Орелград»