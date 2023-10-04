В ОЭЗ «Орёл» строят картофельный завод

4.10.2023 | 17:35 Новости, Экономика

Работы уже стартовали.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области, проект реализует предприятие «Гранд Фрайз». В данный момент компания занимается подготовительными работами.

Завод будет заниматься переработкой картофеля. Планируется, что ежегодный объём производства составит до 100 тысяч тонн готовой продукции. Она будет поставляться, в том числе, и в рестораны всероссийской сети «Вкусно — и точка».

В качестве сырья используют картофель специальных сортов, выращенный агрохолдингом «Мираторг». Ожидается, что предприятие начнётся работать во втором квартале 2025-го года. Это позволит создать 356 новых рабочих мест.

За год завод сможет переработать 250 тысяч тонн картофеля. Общий объём инвестиционных вложений в проект составит 17,5 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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