Вдовин пообещал, что к Кутенёву не будет особого подхода

4.10.2023 | 17:52 Закон и порядок, Новости

Его членство в «Единой России» могут приостановить.

Фото: kutenev.ru

Руководитель фракции «единороссов» в областном Совете народных депутатов и замсекретаря регионального отделения партии Михаил Вдовин дал комментарий «Орловским новостям». Напомним, что сегодня стало известно, что в отношении Сергея Кутенёва, который тоже является видным деятелем «Единой России» и зампредом областного парламента, возбудили уголовное дело о неуплате налогов на 297 миллионов.

В соответствии с партийным уставом в таких случаях членство подозреваемого в организации приостанавливается. Такова стандартная процедура. Вдовин пообещал, что орловские «единороссы» не будут делать для Кутенёва никаких исключений.

«У нас процедура не зависит от желания регионального руководства партии. Процедура предусмотрена уставом партии. У нас достаточно жёстко с этим. Субъективный подход исключён. У нас все члены партии — рядовые. Имеют равные права и равную ответственность», — высказался Михаил Вдовин.

В 2021-м году «Единая Россия» приостановила членство Юрия Парахина, действующего мэра города Орла. Тогда он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его возбудили в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств Орловского района, которое имело место при ремонте автодороги в деревне Кондырева. Несмотря на то, что с того момента прошло 2,5 года, дело всё ещё не рассмотрено судом.

ИА «Орелград»


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