Орловское предприятие использовало неуместный пестицид

Ему объявили предостережения.

Пять аналогичных нарушений выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Это произошло в сентябре. Специалисты проанализировали информацию, внесённую в электронную систему «Сатурн», которая обобщает данные по пестицидам и агрохимикатам. «Сатурн» отслеживает производство таких препаратов и обращение с ними.

Нарушение допустило орловское ООО «АКХ Виктория». Компания применяла пестицид под названием «Примадонна Супер» для обработки сои. Территориально посевы находились в Должанском районе в Дубровском сельском поселении.

В России данный препарат разрешён, но не для использования на сое. Таковы нормативы Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов. В связи с этим ООО объявили соответствующие предостережения о недопущении нарушения федерального законодательства.

Согласно открытым данным, ООО «АКХ Виктория» зарегистрировано в 2008-м году. В компании работают около 30 человек. Уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании является «смешанное сельское хозяйство».

ИА «Орелград»