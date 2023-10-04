В Орле в библиотеке Бунина появился Непарадный подъезд

Так называется новый проект — литературная мастерская.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина, 7 октября 2023 года в 17 часов в стенах этого учреждения пройдет первая лекция проекта «Непарадный подъезд». Тема первого занятия — «Тайный смысл сказки или детям до XIX века воспрещено». Проведет необычный урок педагог и специалист Центра чтения Елена Горбунова, которую в «Бунинке» охарактеризовали как человека, владеющего языком искусства и умеющего найти подход к любому тексту.

«Непарадный подъезд» рассчитан на всех, кто интересуется литературой, любит пофилософствовать, ищет свой круг общения, просто любопытный и любит удивляться, — сообщили в областной библиотеке. — Наша задача – развить умение отзываться на художественное произведение, не только литературное, воспитать так называемый «эмоциональный интеллект». То, что, поселившись в тебе, сделает нескучным любое знание, ибо всякая система знаков станет осмысленной».

Организаторы добавляют, что курс рассчитан на всех, кому хочется жить интересно. При этом особенно полезными занятия обещают стать для людей с небольшим жизненным опытом, к числу каковых в библиотеке отнесли школьников, начиная с возраста 13 лет, и студентов. Интересно, что возрастной ценз для участников мероприятия – 12 плюс. Организаторы также обещают, что на занятиях они будут «исследовать изнанку искусства, его подтекст». Добавим, что мероприятие доступно по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение: 12+.

ИА «Орелград»