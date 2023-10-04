В Орле покажут уникальные снимки Прохоровского поля

В городе пройдет выставка снимков из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле».

Выставка «У войны не женское лицо» из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле» будет работать в Военно-историческом музее города Орла до 5 декабря. Об этом сообщили в головном учреждении — Орловском краеведческом музее. По словам организаторов, выставка посвящена женщинам, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту нашей страны в один строй с мужчинами. Они воевали в партизанских отрядах, были разведчицами, санитарками, работали в тылу.

«В экспозиции будет представлено более 150 уникальных предметов периода Великой Отечественной войны, фотографии и документы, — говорят в краеведческом музее. — Разделы «Фронтовая землянка» и «Медики на войне» расскажут о фронтовых дорогах, по которым пришлось пройти женщине. «Все для фронта, все для Победы» – разделы, представляющие трудовой подвиг женщины. Данный проект – это благодарность матери, дочери, жене, сестре и солдату, одним словом, женщине».

Еще одна очень любопытная выставка организована в самом краеведческом музее. Ее название — «Время вперед!». Снимки-экспонаты предоставлены Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО. Желающие смогут увидеть фотографии времени, ставшего легендарным: в экспозиции представлены снимки 60-80-х годов прошлого века, в центре сюжетов которых человек, его внутренняя и общественная жизнь, искания и устремления, повседневность, отдых и творчество.

«После тяжелых испытаний первой половины ХХ века культура «оттепели» дала дорогу новым творческим открытиям, — сообщается в анонсе мероприятия. — Придя в живопись, театр, кино, поэзию и фотографию, поколение девятнадцатилетних, жаждавшее творческой свободы, надолго определило общий эмоциональный тон культурной жизни — оптимистичный и пылкий, романтический и внимательный к жизни человека в разных ее проявлениях. Зрителям доведется увидеть снимки, сделанные известными фотожурналистами и талантливыми фотолюбителями из разных регионов бывшего СССР».

В числе представленных работ имеются работы таких авторов, как Харис Шахмаметьев, Геннадий Худолеев, Олег Миронец, Валентин Голубовский, Рудольф Кучеров, Евгений Халдей, Самоэль Кацев, Георгий Зельма, Эммануил Евзерихин, Евгений Покуц и многих других, чьи имена хорошо известны любителям фотографии. Калейдоскопическое сюжетное разнообразие выставки объединяет интенсивность эмоций, читающихся на лицах героев фотографий, — отмечают в музее.

«Люди на фотографиях работают, занимаются творчеством, отдыхают, отправляются в путешествия, играют во «взрослые» и детские игры, попадают в смешные ситуации. И чем бы они ни занимались, они всегда сохраняют свою человечность и без страха делятся с фотографом своими радостями, печалями, успехами и достижениями. Эти живые эмоции не могут не тронуть зрителя», — обещают организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»