В Орловской области яйца поднялись в цене

Статистики оценили динамику изменения цен на продовольственном рынке.

В Орловской области в августе 2023 года по сравнению с июлем этого же года цены на потребительские товары повысились на 0,3 процента, в том числе на продовольственные товары — на 0,1 процента, на непродовольственные товары — на 1,2 процента. А вот цены на услуги за месяц снизились на 0,6 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8 процента. Для сравнения, в августе 2022 года БИПЦ составлял 99,7 процента.

«В августе 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 18151,3 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 5414,5 рубля, — сообщает Орелстат. — По сравнению с июлем 2023 года стоимость наборов снизилась на 0,6 и 4,9 процента соответственно».

Что касается конкретных видов продуктов питания, то обращает на себя внимание рост цен на товары из категории социально значимых. Так, по сравнению с началом текущего года средние цены на сахар-песок увеличились на 26,8 процента, на мясо и птицу – на 17,7 процента, на плодоовощную продукцию, включая картофель, — на 8,8 процента. При этом подсолнечное масло подешевело на 7,1 процента, макаронные изделия – на 6,2 процента, яйца – на 4,3 процента.

Если сравнивать по периодам, то ситуация выглядит иначе. Так, лидером по росту цен в январе-августе 2023 года по сравнению с январем августом 2022 года стали яйца, подорожавшие на 8 процентов. Далее следуют хлеб и хлебобулочные изделия – 7,8 процента, рыба и морепродукты – 7,3 процента, мясо и птица – 5,7 процента. Лидером по снижению цен при сравнении периодов стали крупы и бобовые, подешевевшие относительно января-августа предыдущего года на 13,3 процента. Кроме того, на 8,2 процента были снижены ценники на подсолнечное масло и сахар-песок.

ИА «Орелград»