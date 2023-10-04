Залежи Малоархангельского месторождения выставили на торги

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков поручил региональному департаменту надзорной и контрольной деятельности провести аукцион на получение права пользования недрами на участке Северный № 1 Восточной залежи Малоархангельского II месторождения. Этот лицензионный участок расположен в 4,5 километрах южнее города Малоархангельска. Победитель аукциона получит право на разведку и добычу песков строительных.

Согласно конкурсной документации ближайшая железнодорожная станция «Малоархангельск» расположена в 16 километрах западнее Восточной залежи Малоархангельского II месторождения и связана с районным центром асфальтированной дорогой. С Малоархангельском участок недр связан дорогой с бетонным покрытием, в свою очередь город Малоархангельск связан с городом Орлом автомобильной дорогой с твердым асфальтовым покрытием.

Лицензионному участку присваивается статус горного отвода, предварительные границы которого в плане ограничены угловыми поворотными точками. Его площадь в предварительных границах составляет 24,42 га. Горный отвод в уточненных границах будет оформлен в установленном порядке после подготовки, согласования и утверждения технического проекта разработки лицензионного участка. Запасы песков там составляют 1488,7 тысячи кубометров.

Пользователь недр будет обязан оформить необходимые правоустанавливающие документы. В документации также сказано, что в пределах лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также действующие горные или геологические отводы, предоставленные в соответствии с лицензиями на пользование недрами. Целевое назначение участка – для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

Участниками аукциона могут быть лица, готовые представить доказательства того, что они обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, финансовыми и техническими средствами, необходимыми для рационального, эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием недрами. Кроме того, у них должны отсутствовать ограничения для участия в аукционе. Например, в качестве участников аукциона не могут выступать предприниматели, имеющие долги по уплате налогов, сборов, пеней и процентов, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ.

ИА «Орелград»