Экс-полицейский объяснил, зачем торговал персональными данными

Стражу порядка не хватало денег на ремонт.

Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор суда первой инстанции, вынесенный ранее в отношении теперь уже бывшего сотрудника полиции. В пресс-службе облсуда отметили, что он получил 8 лет лишения свободы за получение взятки в крупном размере и за использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима 8 лет.

«Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти на два года, а также лишил специального звания «капитан полиции», — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Суд установил, что теперь уже бывший полицейский, получал взятки в целях личного обогащения, за незаконное предоставление персональных данных физических лиц, содержащихся в системах и базах МВД России».

По подсчетам суда и следствия, общая сумма взятки превысила 173 тысячи рублей. При назначении наказания была учтена явка с повинной и активное способствование обвиняемого раскрытию и расследованию преступления. При этом экс-полицейский объяснил, что именно побудило его к совершению преступления. По его словам, главным мотивирующим фактором стало тяжелое материальное положение, так как «необходимо было делать ремонт в квартире, он платил кредит на бытовую технику, а денежных средств не хватало».

Суды двух инстанций пришли к выводу, что обвиняемый виновен в подрыве авторитета органов полиции путем дискредитации ее деятельности. Кроме того, он нарушил конституционные права граждан, ведь Конституцией РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Суд квалифицировал действия подсудимого по статьям 285 и 290 Уголовного кодекса РФ. После того, как судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу.

ИА «Орелград»