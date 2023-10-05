Банкроты пополнили бюджет региона на 140 миллионов рублей

Налоговики подсчитали поступления от процедур банкротства.

В Орловской области в результате проведения процедур о несостоятельности (банкротстве) в бюджет перечислен 141 миллион рублей. Такие сведения предоставило региональное Управление Федеральной налоговой службы России. Согласно ведомственной статистике, по состоянию на 1 сентября 2023 года в Орловской области в процедурах банкротства в целом находилось 1690 должников. Общая сумма задолженности по платежам, администрируемым ФНС России, составила порядка 1,1 миллиарда рублей.

«Из них 98 организаций с задолженностью один миллиард рублей, а также 1592 физических лица и индивидуальных предпринимателя с задолженностью 76 миллионов рублей, — добавили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Налоговой службой региона широко применяется практика заключения согласительных процедур, в результате которых должнику предоставляется право добровольного погашения задолженности после инициирования процедуры банкротства, но до внесения соответствующего судебного акта».

Сообщается, что в текущем году итогом такой работы стали поступления в общей сумме 29 миллионов рублей. Кстати, это почти на 46 процентов больше, чем поступило от согласительных процедур за аналогичный период предыдущего года. В Управлении ФНС также напомнили о том, что процесс банкротства начинается с подачи в арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным. Заявление может подать должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, в том числе бывший, должника, если у него имеются требования о выплате выходных пособий или оплате труда.

ИА «Орелград»