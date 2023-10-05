Ещё одну сироту защитила орловская прокуратура

Надзорное ведомство отстояло права жительницы Покровского района.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местного прокурора к администрации Покровского района. Надзорное ведомство выступило в защиту прав местной жительницы, которая уже несколько лет не может получить положенное по закону жилье. Как следует из информации пресс-службы суда, девушка относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще в ноябре 2019 года она была поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения. Впрочем, дальше этого дело пока не пошло.

«В связи с тем, что истец до настоящее времени не обеспечена жилым помещением, суд обязал администрацию Покровского района Орловской области предоставить ей жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, — сообщается на сайте районного суда. — Решение не вступило в законную силу».

Тем самым прокуратура добилась очередной судебной победы по делам такого рода. Кстати, ранее на заседании коллегии прокуратуры Орловской области было отмечено, что ситуация с обеспечением детей-сирот жильем в регионе постепенно улучшается. Например, в первой половине 2023 года было приобретено 83 процента жилья для сирот от плана всего года. Причем вопросы предоставления благоустроенного жилья детям-сиротам находятся на постоянном личном контроле прокурора Орловской области Алексея Тимошина.

На полугодовом заседании коллеги он обратил внимание на проблему найма жилья сиротами, которым еще не предоставлено жилье. Как сообщала тогда пресс-служба прокуратуры региона, Алексей Тимошин по итогам коллегии поручил проработать вопрос внесения законодательной инициативы в Орловский областной Совет народных депутатов о принятии закона, предусматривающего компенсацию расходов сиротам за наем жилья. В ведомстве добавили, что в результате принципиальной позиции прокуроров в первом полугодии 2023 года по их искам были предоставлены квартиры детям-сиротам в Северном районе города Орла, а также в Глазуновском, Новодеревеньковском, Мценском, Покровском и других районах области.

ИА «Орелград»