Орловская область продаёт 10% жилого дома

Торги проведёт «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга.

Власти Орловской области опубликовали информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения в электронной форме недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности региона. Заявки будут принимать по 1 ноября 2023 года. Продавец – АО «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга. Напомним, у Орловской области действует договор с этой организацией, которой регион делегировал право на продажу своего имущества.

На торги выставлен один лот, состоящий из двух объектов. Первый из них – это объект незавершенного строительства, проектируемое назначение – жилое. Как следует из конкурсной документации, степень его готовности составляет 10 процентов, площадь – 94,5 квадратных метра. Недостроенный жилой дом расположен в деревне Малая Куликовка, на территории Орловского муниципального округа. Он находится в собственности Орловской области, о чем имеется соответствующая запись в Едином государственном реестре недвижимости.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Недостроенный дом расположен на земельном участке, который также включен в лот на продажу. Он относится к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Площадь данного участка составляет 1500 плюс-минус 673 квадратных метров. Земля тоже пока принадлежит Орловской области. Начальная цена лота в размере 940 800 рублей, из которых стоимость недостроенного дома составляет 640 800 рублей, а оставшиеся 300 000 рублей – это цена земельного участка под ним. Добавим, что минимальная цена предложения, так называемая цена отсечения, установлена областными властями в сумме 470 400 рублей. Иными словами, этот тот ценовой предел, ниже которого цену лота организаторы торгов опускать не будут.

ИА «Орелград»