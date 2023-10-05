Капремонт важной дороги в Нарышкино снова отсрочен

Жители орловского райцентра продолжат страдать.

Подрядчика для ремонта улицы Привокзальной, на которой располагается рынок, магазины, организации сферы обслуживания, определили в апреле 2023 года. Им стал хорошо знакомый жителям Орла Газ Ресурс. После критики и резких высказываний главы региона компания перебралась из центра на окраины столицы Орловской области и в райцентры.

В первой версии контракта, размещенного на ГИС «Закупки», срок завершения работ на улице Привокзальной в Нарышкино – 31 августа 2023 года. Следующий – 2 октября. В новой версии, появившейся на днях, уже 30 ноября 2023 года. Вероятно, дорожникам мешает погода?

Когда администрация Нарышкино 19 сентября проинформировала население в соцсетях, что работы по капремонту все еще продолжаются и выложила фото развороченной улицы, жители поселка не оценили.

«Когда хоть отремонтируют: когда дожди начнутся и будут жители плыть, лето красное пропели, схватились к осени ремонт закончить, там не выносимо прыгать через эти ямы((((«– прокомментировала Надежда Буданова.

«Из-за этой дороги мой друг упал в эту яму на плиты и сломал руку», – написала Таня Курбатова.

Цена контракта в Нарышкино – 18 695 700 рублей. В 2023 году капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в Болхове тоже доже достался Газ Ресурсу –51 555 172 рублей. Улица Лескова в Мценске –31 732 854 рублей. Улицы в Орле: Северная –26 800 831 рубль, Энгельса – 18 412 254, Полярная –14 361 190. По ряду контрактов были значительные авансы.

ИА «Орелград»