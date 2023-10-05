Самой активной болезнью в Орле оказался грипп

Заболеваемость инфекционными болезнями оценили специалисты.

Орелстат со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области обнародовал отчет о динамике распространения инфекционных заболеваний среди населения региона. В качестве отчетного был взят период с января по июль (включительно) 2023 года. Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в 8,2 раза заболеваемость COVID-19, сифилисом – на 29,8 процента, педикулезом – на 25,4 процента, туберкулезом – на 15,7 процента, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 7,3 процента.

«Вместе с тем, число заболевших гриппом превысило уровень прошлого года в 82,2 раза, сальмонеллезными инфекциями – в 1,5 раза, — следует из информации Орелстата. — Зарегистрировано 111 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и двадцать случаев заболевания клещевым боррелиозом».

Как видно из приведенных данных, наибольшей активностью в текущем году в Орловской области отмечается грипп. Учитывая сезонность данного заболевания, можно предположить, что показатели заболеваемости в ближайшие месяцы еще подрастут. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает жителям региона о том, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений в настоящее время является вакцинация.

«На территории области продолжается прививочная кампания против гриппа, — рассказали в ведомстве. — На текущий период привито более 138 тысяч человек, что составляет 19,7 процента от численности населения области. Вакцинация населения проводится в поликлиниках, ФАПах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики».

Иммунизация особенно показана людям с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. К ним специалисты относят: детей и пожилых граждан старше 60 лет; пациентов лицам с хроническими соматическими заболеваниями, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и центральной нервной системы, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, врожденными или приобретенными иммунодефицитами, хроническими заболеваниями почек; беременных женщин.

Кроме того, в группу риска включены те граждане, которым ежедневно приходится контактировать с большим количеством людей, а именно: медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сферы обслуживания и транспорта, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, вахтовики и призывники.

ИА «Орелград»