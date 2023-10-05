Орловчанка подарила дочке садик и попала под суд

Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению прокурора Советского района города Орла, который просил привлечь местную жительницу к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ. Как следует из материалов, ранее прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства о несостоятельности. Дело в том, что указанная гражданка решением арбитражного суда ранее была признана банкротом. В отношении нее введена процедура реализации имущества, утвержден финансовый управляющий.

Прокуратура выяснила, что в мае 2021 года между должником и ее четырехлетней дочерью был заключен договор дарения. В соответствии с ним мать подарила дочке садовый участок площадью 660 квадратных метров и расположенный на нем садовый домик площадью 13,8 квадратных метра. Сделка была официально зарегистрирована. Однако прокуратура посчитала, что заключение договора дарения привело к безвозмездному выбытию имущества должника из конкурсной массы в преддверии процедуры банкротства.

Кстати, финансовый управляющий обратился в суд с требованием о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника подаренного маленькой дочке земельного участка и садового домика. Оспариваемая сделка совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом, поэтому она подпадала под так называемый период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Арбитражный суд установил, что в результате подписания должником с обеих сторон (от себя и от имени несовершеннолетней дочери) договора дарения, должница лишилась имущества в отсутствие встречного предоставления. Причем на момент совершения оспариваемой сделки она уже отвечала признакам неплатежеспособности. Суд пришел к выводу о том, что сделка была направлена на вывод единственного имеющегося у орловчанки ликвидного имущества, на которое могло быть обращено взыскание. В результате арбитраж решил привлечь женщину к административной ответственности в виде предупреждения.

ИА «Орелград»