На Орловщине выполнили план по ремонту дворов

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«План 2023-го года по дворам полностью выполнен – за счёт проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе отремонтирована 91 дворовая территория», — заявил глава исполнительной власти региона. По словам Клычкова, из этого числа 83 двора уже приняты, а ещё восемь проходят данную процедуру.

«В этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» почти один миллиард рублей направлен на благоустройство дворов и общественных территорий», — подчеркнул губернатор.

Однако в Орле продолжаются работы по комплексному благоустройству 39 дворовых территорий («кустов дворов»). Окончание работ запланировано к 1 декабря. В настоящее время рабочие заняты устройством спортивных площадок и установкой малых архитектурных форм.

Напомним, что изначально «кустов» должно было быть три, но впоследствии их количество сократилось до двух. Контракт на соответствующие работы заключался без проведения конкурса. Благоустройством занимается ООО «РБК Стройинвест».

ИА «Орелград»