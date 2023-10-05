Облправительство заставит мэрию Орла отремонтировать улицу Красина

5.10.2023 | 14:15 Закон и порядок, Новости, Общество, Экономика

Вопрос обсуждался на встрече с замгубернатора.

Детсад на улице Красина. Фото: www.google.com/maps

Она состоялась несколько дней назад. С заместителем губернатора Орловской области Владимиром Ивановским встретились «народные избранники» из облсовета, а также горсоветов Орла и Мценска (депутаты от партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду»).

Как пишет «Орловская среда — плюс», на встрече обсуждалась судьба улицы Красина. Вопрос подняли депутаты. Улица находится в центре Орла. На ней и рядом с ней располагаются детсады и школы. Кроме того, после закрытия Красного моста она стала ещё активнее использоваться автомобилистами.

Однако состояние объекта оставляет желать много лучшего. Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров, тоже принимавший участие во встрече, подтвердил, что в ближайшее время капитальный ремонт улицы не предусмотрен. Основная причина традиционная – нехватка денежных средств.

Ивановского не удовлетворил такой ответ. «Три детских сада и школа. Я всё понимаю, но когда три детских сада и школа, я не понимаю приоритеты… Я таких улиц ещё не видел», — цитирует замгубернатора издание.

В итоге Ивановский дал поручение подготовить доклад на имя губернатора области и поручение на имя мэра Орла. Областные власти дали городу две недели на то, чтобы рассчитать стоимость проектирования ремонта. Так что вопрос хотя бы сдвинулся «с мёртвой точки».

ИА «Орелград»


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