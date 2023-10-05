В Орле возбудили дело о пожаре в «Царёвом броде»

Им занимается Следственный комитет.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Как сообщили в надзорном ведомстве, речь идёт о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК РФ). Нанесённый ущерб оценивается как крупный.

Напомним, пожар произошёл 5 сентября. Здание известного кафе находится на улице Генерала Родина, 14. Как выяснил орган надзора, буквально в августе собственник сдал первый этаж в аренду АО «Тандер» (создателю сети магазинов «Магнит»).

В свою очередь, ООО «Капитал», действуя на основе договора субподряда, проводило в этих помещениях строительные работы. В частности, здесь демонтировали лифт. Также строители занимались газосваркой.

По мнению прокуратуры, причиной пожара стали нарушения, допущенные при строительных работах. В итоге полностью выгорели два этажа. Огонь уничтожил или испортил имущество, принадлежащее собственнику, на общую сумму около 800 тысяч рублей.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в прокуратуре района на контроль», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что орловец обвиняется в сокрытии 5,9 миллиона рублей от налогообложения.

ИА «Орелград»