Орловец обвиняется в сокрытии 5,9 миллионов от налогов

Так решило предварительное следствие.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по соответствующему уголовному делу. В ближайшее время его рассмотрит суд.

Как сообщили в надзорном ведомстве, обвиняемый – генеральный директор ООО «СтилТрейд». Мужчине вменяется 199.2 статья УК РФ, часть 1 (сокрытие денежных средств организации).

По версии следствия, орловец сделал так, что деньги, которые полагались его компании, поступили на «левые» банковские счета. Мужчина пошёл на такой поступок, потому что у ООО имелась задолженность перед налоговой службой. Если бы деньги перечислили на официальный счёт организации, то они автоматически пошли бы на погашение долга.

Таким образом в течении нескольких недель декабря 2022-го года орловец скрыл более 5,9 миллиона рублей. Дело рассмотрит Советский районный суд Орла.

Ранее в Орловской области возбудили дело в отношении известного политика и бизнесмена Сергея Кутенёва. По текущей версии, он недоплатил в бюджет почти 300 миллионов налоговых отчислений.

ИА «Орелград»