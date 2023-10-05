Облсуд ужесточил приговор экс-сотруднику «Орёлводоканала»

Ранее его признали виновным во взяточничестве.

Первоначально рассматривал Советский районный суд Орла. На скамье подсудимых оказался не рядовой сотрудник, а бывший начальник управления «Орёлводоканала» по закупкам и снабжению.

Как установило следствие, мужчина получал взятки от представителей частных компаний. В обмен на это он гарантировал «зелёный свет» по части заключения договоров на поставки некой продукции, а также по части дальнейших плодотворных отношений между МУПом и ООО.

Орловца признали виновным по трём эпизодам – в одном он получил 1 миллион 9 тысяч 855 рублей, в двух других – 102 тысячи и 40 тысяч. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Интересно, что этот приговор не устроил ни защиту, ни обвинение. Обе стороны попытались обжаловать его в областном суде.

Вышестоящая инстанция всё же сочла решение слишком мягким, а не слишком жёстким. В итоге мужчине добавили ещё одно наказание – его лишили права занимать должности на государственной службе и в муниципальных органах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Запрет будет действовать пять лет.

«В судебном заседании орловец полностью признал себя виновным по предъявленному обвинению, сообщил, что оказывал содействие следствию, подтвердил показания», — уточнили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»