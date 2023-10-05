В Орле после ДТП госпитализировали пешехода

Пострадал 39-летний мужчина.
Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, дорожный инцидент произошёл накануне в 17 часов 5 минут. Местом действия стала расположенная в Заводском районе улица Мостовая (отрезок у дома №54).
29-летняя женщина ехала на «Шевроле Круз» со стороны Карачевского шоссе в сторону улицы Генерала Родина. Автомобилистка сбила пешехода, который пытался пересечь проезжую часть.
Затем «Шевроле» врезался в микроавтобус «Форд Транзит». Транспорт ехал навстречу легковушке. Микроавтобусом управлял 59-летний мужчина.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать.
Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. В двух из них пострадали люди. Всего телесные повреждения получили трое человек.
ИА «Орелград»