Курский водитель не смог подкупить орловского полицейского

5.10.2023 | 12:11 Новости, Происшествия

Жителя соседней области будут судить.

Фото: ИА «Орелград»

В пресс-службе Управления МВД рассказали о новом случае неудачной попытки подкупа орловских полицейских. На этот раз подозреваемый оказался жителем Курской области.

Водитель из соседнего региона находился в Кромском районе. Его ВАЗ ехал по федеральной трассе «Крым». Мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения – совершил незаконный обгон, а затем выехал на встречную полосу.

Сотрудники орловской ГИБДД остановили автомобиль и начали составлять материал об административном нарушении. Однако курянин предложил одному из полицейских более двух тысяч рублей – за то, чтобы закрыть глаза на его вольности.

Инспектор отказался от взятки. Тем не менее, гражданин оставил озвученную сумму в салоне патрульного автомобиля. В итоге на место прибыла оперативная группа МВД, которая задокументировала покушение на дачу взятки и изъяла денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на мелкое взяточничество» (291.2 УК РФ, часть 1, часть 3, статья 30). Максимальное наказание может составить 200 тысяч рублей штрафа или один год лишения свободы.

Предыдущий подобный случай произошёл в сентябре. Тогда житель Новосильского района предложил инспектору ДПС взятку в 6 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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