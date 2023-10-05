Орловцам разрешили строить без разрешения

В регионе начали действовать новые критерии для строительства.

Как сообщает Управление Росреестра по Орловской области, с 1 сентября текущего года начали действовать новые и более четкие критерии отнесения строений и сооружений к объектам вспомогательного использования. Критерии были утверждены постановлением правительства РФ от 04.05.2023 № 703, действие документа рассчитано до 1 сентября 2028 года. Кстати, согласно приведенной статистике, в 2023 году жители Орловской области оформили право собственности примерно на 45 тысяч объектов недвижимости, из которых свыше 20 тысяч – это «бытовая недвижимость».

В Управлении Росреестра уточнили, что для возведения таких объектов теперь не требуется разрешения на строительство. Проще говоря, речь идет о таких «дополнительных» строениях, как бани, сараи, навесы, теплицы и другие надворные хозяйственные постройки. «Теперь орловцы смогут возводить их на своих участках рядом с основными зданиями без специального разрешения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако требуется наличие одного из обязательных условий: строительство предусмотрено проектной документацией и предназначено для обслуживания основного объекта или обеспечения его эксплуатации; не является особо опасным, технически сложным и уникальным объектом; его общая площадь составляет не более 1500 квадратных метров; не требуется установление санитарно-защитных зон; сооружение вспомогательного использования технологически связано с основным объектом.

«Строение или сооружение вспомогательного назначения, предназначенное для бытовых и иных нужд, должно располагаться на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки или ведения садоводства. Высота строения или сооружения не должна превышать 20 метров, оно не должно иметь более трех надземных этажей», — подытожила руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура.

ИА «Орелград»