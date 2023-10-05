Орловчанку наказали за незаконную торговлю водкой

По решению суда женщина заплатит крупный административный штраф.

В Орле суд рассмотрел административные материалы на жительницу Ливенского района, составленные сотрудниками Межмуниципального отдела МВД «Ливенский». Поясним, что женщина является индивидуальным предпринимателем. В одной из ливенских деревень находится принадлежащий ей магазин. Торговое заведение ранее посетили сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В рамках визита был зафиксирован факт торговли в магазине водкой без специального разрешения, то есть без лицензии. Это является нарушением Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия была изъята спиртосодержащая продукция, а именно 35 бутылок водки объемом 0,5 литра с этикетками «Сибирские морозы».

Затем «изъятая жидкость» была направлена на исследование в ЭКЦ УМВД России по Орловской области. Согласно заключению эксперта, представленная на исследование жидкость не предназначена для продажи в магазинах, а только для частного использования. Она является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 35 процентов, содержащая в своем составе в качестве микрокомпонентов ацетальдегид, этилацетат и 2-пропанол.

При этом в составе представленных на исследование жидкостей опасных для здоровья денатурирующих добавок и диэтилфталата обнаружено не было. Индивидуальный предприниматель не стала оспаривать в арбитражном суде предъявленное ей «обвинение» и получила наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, хотя полиция просила для нее штраф вдвое больше. Также суд постановил 35 изъятых конфисковать и передать их для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»