В Орле тепло пришло в 10 детсадов

Также к отоплению подключили медучреждения.

Услугу стали получать больницы имени Боткина и Семашко. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

По словам градоначальника, в ближайшее время завершится подключение объектов социального, культурного и бытового назначения. Затем дело дойдёт до домов и квартир.

«До конца этой недели будут проведены все мероприятия для запуска тепла в жилищный фонд. Прошу всех жителей набраться терпения. Процесс займёт не один день, но начало уже положено. Работаем!», — высказался Парахин.

Накануне вечером, тоже в соцсетях, губернатор Андрей Клычков объявил о досрочном начале отопительного сезона в Орловской области. По закону он должен стартовать после того, как среднесуточная температура не поднимается выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. Однако в последние годы региональные власти, пользуясь соответствующим правом, «дают добро на тепло» досрочно, не дожидаясь положенных показателей.

По словам Клычкова, процесс займёт около пяти дней. Ответственным назначен руководитель профильного департамента Орловской области Сергей Латынин.

ИА «Орелград»