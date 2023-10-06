Орёл снова решил одолжить 315 миллионов рублей

Мэрия в очередной раз объявила тендер на привлечение кредитных средств.

Администрация города Орла уже не в первый раз за последние пару месяцев объявила тендер на предоставление кредитных ресурсов. Как следует из конкурсной документации, заемные средства нужны муниципальному образованию на погашение своих долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города Орла. Заем планируется оформить в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 315 миллионов рублей на срок до 365 дней. Под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократное предоставление исполнителем заказчику кредитов в пределах свободного остатка лимита выдачи в течение срока, установленного контрактом.

«Свободный остаток лимита выдачи определяется путем уменьшения лимита задолженности, определенного контрактом, на сумму ранее полученных кредитов, при этом погашение (частичное погашение) ранее полученных кредитов восстанавливает лимит задолженности, — говорится в условиях сделки. — Срок предоставления кредита – в течение двух рабочих дней после обращения заказчика к исполнителю».

Добавим, что оформить кредит власти областной столицы планируют под ставку 14 процентов годовых. Это означает, что уплата процентов по нему обойдется городской казне в 44,1 миллиона рублей. Судя по обоснованию начальной максимальной цены контракта, перед объявлением тендера чиновники проанализировали рынок финансовых услуг. Отталкивались они от трех предварительно поступивших предложений. В двух случаях коммерческие предложения банков содержали ставку в размере 15 процентов годовых. Свой выбор чиновники остановили на наименьшей на данный момент ставке.

К слову, текущий размер муниципального долга города Орла составляет 2,82 миллиарда рублей. В его структуре на данный момент нет коммерческих кредитов, так как в последние годы они были замещены бюджетными займами. Поэтому основным кредитором областного центра сейчас значится региональный департамент финансов. Впрочем, в 2023 году Орел оформил еще и казначейский кредит в сумме 300 миллионов рублей, который был получен в конце июля. Срок погашения этого кредита – 31 октября 2023 года. Отметим, что он был оформлен по ставке 0,1 процента годовых.

ИА «Орелград»