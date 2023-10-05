Районы Орловщины не справляются с программой заключения соцконтрактов

Об этом стало известно сегодня.

Как сообщают «Орловские новости», вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его проводил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

«Честно вам скажу, из 27 муниципальных образований 20 находятся в зоне риска. Мне, наверное, проще назвать те районы, которые выполняют и перевыполняют план. Новосильский, Свердловский и Урицкий. У всех остальных крайне низкие темпы», — заявил замгубернатора.

Программа по заключению социальных контрактов на предпринимательскую деятельность действует в Орловской области не первый год. Её суть – в том, что государство помогает гражданам, которые оказались в тяжёлом финансовом положении. Орловцам дают средства на открытие или развитие собственного дела.

Со своей стороны, некоторые из районных глав обозначили проблемы, которые мешают им работать в данном направлении. В частности, чиновники жалуются на то, что ответственные лица слишком тщательно учитывают средства и имущество кандидатов, желающих заключить соцконтракты. Из-за этого некоторым из них отказывают в такой возможности.

ИА «Орелград»