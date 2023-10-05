Власти Орла снесут дуб на бульваре Победы

Возможно, на его месте посадят саженец Тургеневского дуба.

Новость сообщили в пресс-службе администрации Орла. Судьбу 162-хлетнего дерева, которое частично обрушилось в этот понедельник, решала специальная комиссия, куда вошли «ведущие ботаники города».

«Дуб неустойчив и поражён стволовой и корневой гнилью, размер дупла у основания более метра — на месте прочной древесины теперь труха с обилием насекомых. Начался необратимый процесс гниения», — к такому выводу пришли эксперты.

Завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников озвучил и более подробную версию недавнего обрушения части дерева. «Это произошло из-за множественных трещин. Очевидно, что в основание ствола попадали вода и грязь — с каждым годом трещина расширялась. Теперь дерево приобрело асимметричный вид, что чревато серьезными последствиями», — отметил он.

Как информирует пресс-служба мэрии, аварийное дерево снесут. Сейчас у дуба опиливают сучья. Городские власти просят орловцев соблюдать осторожность и не приближаться к дереву.

Также горадминистрация ведёт переговоры с музеем-заповедником «Спасское-Лутовиново» — возможно, на месте дуба, пришедшего в негодность, укоренят саженец знаменитого Тургеневского дуба.

«Дерево не является объектом культурного наследия и не имеет статуса исторического памятника. Дубу присвоен статус «Одиночно стоящее дерево-долгожитель»», — добавили в горадминистрации.

ИА «Орелград»