Долгожданные ноутбуки поступили в орловские «Точки роста»

Их закупка проходила с большими сложностями.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, в образовательные организации, на базе которых создаются центры, начали передавать ноутбуки, закупленные для «Точек роста». Для них приобрели 568 портативных компьютеров.

Ноутбуки обошлись бюджету в 29,5 миллиона рублей. Известно, что комиссия Департамента образования Орловской области уже провела приёмку всей техники.

В текущем году в Орловской области созданы 44 центра образования «Точка роста». Некоторые из них ориентированы на естественные науки, некоторые имеют технологическую направленность.

Напомним, что покупка ноутбуков для «Точек роста» существенно затянулась. Сразу несколько поставщиков, выбранных администрацией, не оправдали ожиданий. Впоследствии облправительство попыталось внести их в чёрный список, но ФАС отказала чиновникам в этой возможности.

ИА «Орелград»