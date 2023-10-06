Двое взрослых орловцев напали на подростка

Один из них использовал нож.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям 111 и 115 УК РФ (причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью). Как сообщили в Следственном комитете, в ближайшее время его передадут в суд. По делу утверждено обвинительное заключение.

Преступление произошло год назад, 4 ноября 2022-го, в День народного единства, на улице Генерала Родина. 31-летний и 35-летний орловцы находились в магазине в ночное время. Из-за незначительного повода мужчины напали на троих человек, которым не повезло оказаться «на том же месте в тот же час». Один из пострадавших является несовершеннолетним.

Сообщается, что один из обвиняемых использовал нож. В связи с этим двое жертв получили проникающие ранения в область живота, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью. Третий потерпевший отделался более легко – его ранили в бедро.

«Вину в совершённых преступлениях обвиняемые признали частично», — отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»