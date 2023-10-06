Двое взрослых орловцев напали на подростка

6.10.2023 | 12:30 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Один из них использовал нож.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям 111 и 115 УК РФ (причинение тяжкого и лёгкого вреда здоровью). Как сообщили в Следственном комитете, в ближайшее время его передадут в суд. По делу утверждено обвинительное заключение.

Преступление произошло год назад, 4 ноября 2022-го, в День народного единства, на улице Генерала Родина. 31-летний и 35-летний орловцы находились в магазине в ночное время. Из-за незначительного повода мужчины напали на троих человек, которым не повезло оказаться «на том же месте в тот же час». Один из пострадавших является несовершеннолетним.

Сообщается, что один из обвиняемых использовал нож. В связи с этим двое жертв получили проникающие ранения в область живота, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью. Третий потерпевший отделался более легко – его ранили в бедро.

«Вину в совершённых преступлениях обвиняемые признали частично», — отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования