Орловца крупно оштрафовали за выдачу фиктивных документов

С мужчины взыскали 2 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе Управления Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области, суд признал жителя Орла виновным в коммерческом подкупе. Ранее он руководил частным образовательным учреждением. Пользуясь положением, мужчина выдавал клиентам свидетельства о прохождении профподготовки, хотя фактически такие занятия не проводились.

В обмен на это орловец получал денежные вознаграждения. В итоге на работу должны были выйти несколько десятков «псевдоохранников» с недостоверными удостоверениями.

«Кроме того, мужчина оказывал посредничество в получении разрешений на личное оружие», — добавили в пресс-службе.

В итоге суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа. Также его на три года лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

Однако, судя по всему, орловец не спешил выплачивать штраф. В итоге судебные приставы возбудили соответствующее исполнительное производство. Должнику разъяснили его права и обязанности. В итоге он погасил задолженность в полном объёме – с гражданина взыскали 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что орловский Центр подготовки «Сатурн» оштрафовали на миллион. Причиной стала преступная манипуляция с лицензией на приобретение оружия.

ИА «Орелград»