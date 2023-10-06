В Ливнах детскую поликлинику начинят медтехникой

6.10.2023 | 12:40 Медицина, Новости

Областные власти обещают сделать это до Нового года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Напомним, что новую детскую поликлинику открыли в Ливнах в сентябре. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, до конца текущего года в учреждение поставят около 300 единиц оборудования.

В частности, в кабинете оториноларинголога установят единый комплекс ЛОР-оборудования, который позволяет выполнять любые диагностические исследования, а также отдельные операционные вмешательства. Также врачей «вооружат» риноларингофиброскопом, аудиометром и прибором для регистрации отоакустической эмиссии. Эта медтехника также используется для диагностики.

Также для поликлиники закупят офтальмологический периметр, авторефрактометр, щелевую лампу. Эти приборы помогут детально выявить проблемы со зрением. Например, щелевая лампа позволяет рассмотреть глаза с многократным увеличением и обнаружить мельчайшие признаки патологических изменений на самых ранних стадиях.

Кроме того, в учреждении появятся хирургический лазер и электрохирургический аппарат. Их будут использовать при операциях, чтобы делать разрезы менее травматичными, останавливать кровотечения и сшивать мышцы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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