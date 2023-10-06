В Орле педагогам дали по 30 тысяч

6.10.2023 | 17:51 Новости, Образование

Мэрия выписала муниципальные премии.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее распоряжение утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Единовременные выплаты от администрации города получили педагоги муниципальных образовательных учреждений.

Из сотрудников общеобразовательных заведений в список попали:

  • учитель русского языка и литературы лицея №1 Ксения Бологова,
  • учитель начальных классов школы №2 Светлана Крыцына,
  • учитель начальных классов школы №10 Галина Андрианова,
  • учитель-логопед лицея №21 Татьяна Костырина,
  • учитель иностранного языка школы №52 Ирина Кондрашова.

Также премиями отметили работников дошкольных учреждений — это

  • инструктор по физкультуре детского сада №8 Марина Ермакова,
  • старший воспитатель детского сада №17 Оксана Руденская,
  • воспитатель детского сада № 79 Мария Тормасова,
  • учитель-дефектолог детского сада №92 Екатерина Журихина,
  • тренер-преподаватель спортивной школы №1 Алексей Горелов.

Напомним, что текущий год объявлен в России Годом педагога и наставника.

Ранее педагог-психолог из орловского детсада стала победителем федерального конкурса.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования