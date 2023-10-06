В Орле педагогам дали по 30 тысяч

Мэрия выписала муниципальные премии.

Соответствующее распоряжение утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Единовременные выплаты от администрации города получили педагоги муниципальных образовательных учреждений.

Из сотрудников общеобразовательных заведений в список попали:

учитель русского языка и литературы лицея №1 Ксения Бологова,

учитель начальных классов школы №2 Светлана Крыцына,

учитель начальных классов школы №10 Галина Андрианова,

учитель-логопед лицея №21 Татьяна Костырина,

учитель иностранного языка школы №52 Ирина Кондрашова.

Также премиями отметили работников дошкольных учреждений — это

инструктор по физкультуре детского сада №8 Марина Ермакова,

старший воспитатель детского сада №17 Оксана Руденская,

воспитатель детского сада № 79 Мария Тормасова,

учитель-дефектолог детского сада №92 Екатерина Журихина,

тренер-преподаватель спортивной школы №1 Алексей Горелов.

Напомним, что текущий год объявлен в России Годом педагога и наставника.

Ранее педагог-психолог из орловского детсада стала победителем федерального конкурса.

ИА «Орелград»